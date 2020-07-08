Суд отпустил Порошенко под ликование беснующихся порохоботов

08.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевский Печерский суд после многочасового процесса оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Многочисленную группу поддержки экс-президент начал сосредотачивать под зданием суда с самого утра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этот день организаторы митинга с особым усердиями отнеслись к акции. Помимо дежурных ораторов, подержать Порошенко съехались со всей Украины региональные лидеры «Европейской солидарности», бесконечные «волонтёры» и прочие сочувствующие.

Украинский пропагандист Андрей Полтава, представляя публике супругу экс-президента Марину Порошенко, назвал её «настоящей первой леди».

«Приветствую вас, дорогие порохобратья и порохосёстры! Посмотрите, как нас много!» – поприветствовала Марина Порошенко собравшихся.

«Порох есть – дадим огня!» – скандировала толпа, после чего все начали петь гимн Украины.

Экс-президент появился под крики «Порошенко-Порошенко!». Прежде всего, он поприветствовал экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, который только что возглавил штаб «Европейской солидарности».

«Наш кровавый пастор Александр Турчинов возглавил штаб, поприветствуйте аплодисментами Турчинова. Не успел он возглавить штаб «ЕС», как во все адреса ГБР, которое возглавляется адвокатами-подельниками Януковича, направило запросы на изъятие документов и обыски. Для чего они это делают? Они нас с вами хотят запугать», – вещал Порошенко.

«Для чего они это делают – чтобы вытащить ещё 15 миллионов денег плательщиков налогов для преступников из ГБР, чтобы ограничить лидера оппозиции Порошенко проводить избирательную кампанию, потому что на следующей неделе будут объявлены выборы, и им бы очень хотелось, чтобы у Порошенко не было возможности ездить по Украине, ездить по миру и защищать украинский интерес.

Мы им не дадим такого подарка. Потому что мы – единая украинская оппозиция. Да, есть ещё оппозиция ОПЗЖ, но она отличается тем, что не украинская! Она является пятой колонной и агентом страны-оккупанта внутри нашей страны», – заявил экс-президент, после чего отправился на суд.

«У нас нет ни капли сомнения, что суды против волонтёров, против атошников, против «мовы» и против Порошенко – все эти сценарии написаны в Москва и в Кремле. А наш, так называемый Зеленский-президент – лишь марионетка, которая послушно выполняет указания Кремля», – продолжал за шефом депутат «ЕС», экс-спикер ВРУ Андрей Парубий.

«Ганьба этому судилищу» – заводил толпу Андрей Полтава, «Ганьба-ганьба!» – кричали люди.

Далее слово взял замглавы запрещённого в РФ Меджлиса, экстремист Ахтем Чийгоз.

«Может, вы не понимаете, почему там крымские татары и другие наши граждане никак не успокоятся и шесть лет ценой своей жизни сопротивляются оккупанту? – обратился Чийгоз с «наболевшим» Крымом к предполагаемому оппоненту. – Они любят родину, они борются за Украину».

«И мы верим в украинцев и Украину и обязательно победим! У нас есть стержень! И когда некоторые говорят, что права крымских татар зависят от каких-то там процентов – нет! Крымские татары, как и украинцы, силой духа, стержнем, своей борьбой показывают, что мы в большинстве против всех бесхребетных, которые рядом с нами. Эта вера нам даёт силу, очень скоро мы освободим Крым и другие наши территории, потому что мы не боимся этого Путина – х##ла! Слава Украине», – истерично завершил выступление меджлисовец.

Толпа подхватила матерную кричалку, переходящую в «Слава Украине!» и «Порох есть – дадим огня!».

Депутат «ЕС», «голос львовского майдана» София Федина решила тряхнуть стариной и спела песню 2014 года про горелую шину и другие того же рода.

Далее вышла скандальная экс-депутат Татьяна Черновол, которая рассказала о двух вариантах «перемоги».

«Первый – Зеленский сдаётся нам, национально-демократическим силам. Мы идём путём парламентско-президентской республики, то есть, снова выборы в Раду, туда проходим мы, партия сопротивления, формируем правительство профессионалов, мы выбираем спикера Рады, а в парламентско-президентской республике глава Верховной рады и глава государства кто будет? Порошенко!

Зеленский при этом очень комфортно отсидит свои пять лет где-то на Банковой. Второй вариант – Зеленский сдаётся «рыгам». Что тогда? Наша победа ещё быстрее и более блестяще. Майдан, чемодан-вокзал-Ростов, в лучшем случае», – мечтает Черновол.

Подобного рода выступлениями разных региональных лидеров «ЕС», друзей политсилы или сочувствующих митингующие скоротали на жаре несколько часов, которые Порошенко провёл в суде. Очень колоритным был пенсионер с шаманским бубном, в который он неистово колотил при каждом «Слава Украине!» и «Порошенко-Порошенко!». Когда вышел экс-президент, толпа уже была настолько же взвинчена, насколько и усталой.

«У нас есть чрезвычайно важная наша с вами победа! Даже печально известный Печерский суд преступное, мелочное, никчемное ходатайство прокуратуры, которое писалось в офисе на Банковой, принял решение оставить без рассмотрения и вернуть адресату», – торжественно заявил Порошенко под аплодисменты и крики публики.

«И ещё одна очень важная новость. Вся страна и весь мир увидели, кто настоящая оппозиция в государстве, кого боится власть! И кто может защитить украинский интерес и государственность – это «Европейская солидарность!» – похвалился экс-президент.

Он добавил, что было принято решение сегодня на Банковую с митингом не идти, однако пообещал право на данный протест оставить за собой. После чего Порошенко всем «подякувал», и собравшиеся не без труда снова спели гимн Украины.

То, что в ходе митинга как никогда часто звучали слова о «Европейской солидарности», об оппозиционной партии, заметно было многим. Так, спикер «Правого сектора» Артем Скоропадский удручённо назвал происходящее торжеством холуйства и безудержного вождизма.

«Под судом по делу Порошенко – ну, чисто сталинизм! Каждый, кто выходит к микрофону, сначала хвалит партию, а потом обязательно присягает на верность «седовласому гетману». «Мы за него голосовали. Он спаситель Украины. Он единственный настоящий оппозиционный политик. Он вернется и наведет порядок» и т.д.

Уже насколько националистические партии авторитарны по своей сути (в том числе, и во внутреннем управлении), но такого холуйства и безудержного вождизма у нас никогда не было», – написал Скоропадский.