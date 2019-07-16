Суд по делу экс-беркутовцев: одного из пятерых отпустили под домашний арест

16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения “Беркут”, подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, выпустил одного из обвиняемых под круглосуточный домашний арест, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Суд выпустил экс-беркутовца Сергея Тамтуру, который является одним из пяти обвиняемых по делу о массовых убийствах во время беспорядков на Майдане 20 февраля 2014 года, изменив меру пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 суток есть до 16 сентября.

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Еще четверым обвиняемым суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.

Напомним, в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-Беркуту.

Из проходящих по делу 22 экс-бойцов “Беркута” в розыске находится 18 человек, остальные – под стражей. Часть экс-беркутовцев находится в РФ. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик сообщил, что некоторые из бывших бойцов “Беркута” находятся на территории Беларуси и Польши.

Как отмечается в телеграм-канале праворадикальной группировки С14, члены которой активно участвовали в столкновениях с правоохранителями на Майдане, а сегодня пришли оказывать давление на суд, впервые под судом присутствовала достаточно массовая группа поддержки обвиняемых.