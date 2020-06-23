Суд по делу MH-17 принимает неприятный для Украины оборот

23.06.2020, Москва, Владимир Гладков

В крушении в 2014 году на Донбассе борта MH17 мог участвовать военный самолёт вооруженных сил Украины.

Вероятность такого сценария, по сообщениям СМИ, начали рассматривать на суде в Нидерландах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечается, что прокуратура Нидерландов больше склоняется к версии, согласно которой малайзийский Boeing был сбит военным самолетом», – сообщает «Газета.ру».

При этом, по словам адвоката Баудевейн ван Эйка, власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданских самолетов над зоной боевых действий. По его словам, в таком случае, небо над Донбассом могло быть использовано в стратегических целях как живой щит для украинской боевой авиации.

«Это может сделать военный сценарий более правдоподобным или же более правдоподобной может стать версия, согласно которой 17 июля 2014 года в зоне конфликта был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК «Бук», другими словами, это могла быть самозащита», – цитирует РИА «Новости» юриста.

Отметим, что версия с участием боевого самолёта в трагедии над Донбассом была опубликована российскими документалистами ещё в 2016 году. Ещё тогда в проекте независимых международных и российских журналистов, экспертов и учёных «Дознание о рейсе МН17» рассматривался подобный сценарий в серии «Эпизод пятый: Это был МИГ».

При этом до рассмотрения дела MH17 в 2020 году в Нидерландском суде, на Западе не только не допускали версии с участием другого борта, но и категорически отказывались рассматривать тот очевидный факт, что Киев не закрыл небо над зоной боевых действий.