Суд по отмене признания ПЦУ покажет степень зависимости Греции от США

02.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Анонсированный в Греции суд по отмене сомнительного решения Элладской Церкви по признанию украинских раскольников из ПЦУ продемонстрирует степень зависимости греческих чиновников от США, усилиями которых и была легализована украинская псевдо-церковная организация.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров.

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«Очень позитивно, что греческая православная общественность поставила этот вопрос и задействовала все возможные рычаги. Действительно, Элладская Церковь в Греции достаточно тесно связана с государством. Соответственно, обращение в государственный суд в данном случае – вполне является рациональной мерой.

Но, к сожалению, перспективы этого процесса мне не кажутся вдохновляющими, потому что все структуры греческого государства находятся под тесным контролем США. А это именно США выступили главным инициатором раскола в мировом Православии. Именно Госдепартамент США и его спецпредставитель Джеффри Пайетт стоят за всей этой аферой с признанием ПЦУ, с действиями Фанара и других предстоятелей. В этом смысле вряд ли американцы разрешат греческому суду оспорить решение Элладской митрополии», – заявил Холмогоров.

Как сообщалось, греческая неправительственная организация «Панэллинский православный союз» намерена обратиться в Государственный совет Греции (исполняющий функцию Верховного суда) с обжалованием решения Элладской Церкви о признании украинской автокефалии.

Союз требует, чтобы решение Архиерейского Собора ЭПЦ, принятое 12 октября 2019 года, было отменено.

По словам представителей НГО, Собор действовал без учета законов Греции. В частности статьи 19 Постановления №1/1977 (о процедурах Архиерейского Собора Церкви Греции).

Нарушение заключается в том, что во время этого собора не проводилось голосование (тайное или открытое) и решение не было поддержано большинством голосов (2/3), как того требует закон. При этом, несмотря на то, что протокол заседания был заверен Собором, письменное решение до сих пор не опубликовано.

Если Государственный совет объявит решение епископов незаконным, поддержка Грецией автокефалии «ПЦУ» может быть пересмотрена. По информации Союза, слушания по апелляции должны состояться 6 марта 2020 года.