Суд приговорил Навального к штрафу за оскорбление ветерана – он выступил с новой странной речью

20.02.2021, Москва, Елена Острякова, на фото - Навальный рассматривает интервью своей супруги, которое вышло в глянцевом журнале

Бабушинский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и присудил ему штраф 850 тысяч рублей – на 100 тысяч меньше суммы, запрошенной прокурором.

В своем последнем слове Навальный вновь называл ветерана «куклой», обвинял его семью и государство, не заботящееся о старике.

«Такое ощущение, что в нашей стране нет ничего важнее ветеранов», – сказал Навальный.

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Перед зачтением приговора он вновь произносил странные тексты.

«Что такие грустные? Что вам рассказать? Я засолил огурцы! Мне пришло много рецептов. А вчера я сделал мороженое. Я взял масло сливочное, растопил его на чайнике, добавил туда сметаны. Долго-долго взбивал, поставил в холодильнике. Так что, если вечером со мной что-то случится, это я мороженое собственного изготовления съел», – говорил Навальный журналистам.

По окончании процесса суд выделил материалы уголовного дела, для проверки Следственным комитетом РФ на предмет возбуждения нового уголовного дела – по факту оскорбления суда и других участников процесса.

Напомним, в ходе второго заседания Навальному было сделано 15 замечаний за непотребное поведение.