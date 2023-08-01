Суд признал парня, певшего во Львове песни Цоя, виновным, но нацистам этого мало

Фарион на минималках депутатша Наталка Пипа, устроившая травлю одесского подростка, поющего на улицах песни Цоя, никак не угомонится.

Дело в том, что науськав на 17-летнего пацана государственную карательную машину, она сама села в калошу.

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Напомню, что громкий языковой скандал случился в июне во Львове. Пипа прицепилась к парню с гитарой с требованием «не петь песен на языке, который убивает украинцев». А тот, в свою очередь, сообщил ей, что в Одессе, откуда он родом, все говорят по-русски и что «Цой — легенда рока».

Но так как Пипа не успокоилась, была агрессивна и визжала, что «петь на русском на Украине запрещено», послал ее туда, куда «ехают навсегда». Тогда нацистка вызвала полицию. Там возбудили дело, а подростка отправили в приют.

Вот только поступок нацистки не одобрила даже добрая половина ее соратников, таких же нацистов, особенно та, которая отличает съедобные предметы от несъедобных, ходит на задних лапах и делает вид, что разбирается в праве.

Дело в том, что украинским законом запрещено транслировать (в любом виде — включать, петь) лишь те песни, которые были написаны после развала Советского Союза, а Цой умер за год до этого события. А персонажи вроде Арестовича, существующие для окучивания «адекватников», и вовсе принялись пиариться на парне, открыто выражая ему свою поддержку.

«Ты не должен был извиняться за песню Цоя — извиняться должна народный депутат, которая на тебя наехала», — заявил Арестович.

Пипа же назвала его «фээсбэшным наркоманом». Но милые бранятся, только тешатся, и гнусный пиар на подростке длился несколько недель.

И вот на днях Галицкий районный суд Львова признал парня виновным в совершении правонарушения, однако, учитывая, что тот несовершеннолетний, растет без отца, а мать у него инвалид, обошелся предупреждением — даже не штрафом.

И вовсе не по статье о попрании языкового закона, а за мелкое хулиганство — за то, что Пипу на три буквы послал. Но ей-то обтекать как-то надо, поэтому свой позор депутатина по традиции превратила в «пэрэмогу», в очередной раз прокричав о своем невежестве по всем фронтам.

«Лично я к Цою вообще ничего не имею. До недавнего времени не знала ни одной его песни. Не знаю я творчества Цоя и не планирую знать. Я росла на другой музыке, — написала Пипа в Фейсбуке. — Я против российской музыки в публичных местах. Ибо я глубоко убеждена: «Чей язык — того власть». И напомню, что во Львовской области русскоязычный культурный продукт запрещен с 2018 года. Так что, если вы слышите русскоязычную музыку на улице в Украине, вы имеете право просить прекратить это при любых условиях. Ибо просьбы и высказывания мнений возможны в любой стране, кроме тоталитарных, например, России».

Не напомните, кстати, пример, когда за прослушивание какой-нибудь «Червоной руты» в России человека прессовала бы полиция?..

Что же до Украины, то Пипа ни слова не говорит о набитых под завязку подвалах СБУ, и о том, что люди реально сидят за песни на русском, написанные после 91-го года — это к вопросу о «свободном высказывании мнений». К вопросу же о психическом здоровье… она действительно считает, что Украина — это Львов. Даже русскоязычная ее часть.

Но чтобы как-то сгладить срамотищу — подростка ведь геройски поборола — Пипа рассказала, что на самом деле просила суд парня даже не штрафовать. Призналась, что, мол, постоянно пристает к русскоязычным на улицах («ашотакова?»), требуя перейти на мову, и ничего — ее еще никто не посылал (может, в этом и проблема?).

«Этот парень был первым и пока последним, кто отказался перестать петь на русском. И только после отказа и мата я стала снимать видео и вызвала полицию. Кто-то скажет: «Пусть бы платил!». Возможно, но я не вижу смысла в штрафе при таких обстоятельствах, которые есть у парня. Парня, который уже через несколько месяцев станет совершеннолетним. Парня, который о «Советском Союзе» знает больше, чем об украинской государственности, которой с перерывами уже более 1000 лет. Парня, который будто что-то знает о преступлениях Гитлера, но ничего не знает о преступлениях Сталина. Парня, которому только 17 сейчас, но он увлекается Цоем, умершим еще до его рождения… Вот в этом самая большая печаль», — заключила бесноватая.

И правда, как у Цоя: «Дом стоит, свет горит, из окна видна даль… так откуда взялась печаль?» (кстати, подросток натурально призывал Пипу заняться домом, детьми, мужем, «а не х…й»).

Похоже только, что у депутатши эта печаль будет вечной. Собственно, на инстинктивном и интуитивном уровнях не набравшийся еще премудростей одесский подросток знал, кого послать, чуял же как-то, что «украинская государственность» — это муляж, декорация. Которую, правда, и сносить надо было, пока ее не нашпиговали оружием, а пипы еще не наметали икры и не расплодились.