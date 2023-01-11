Суд Севастополя разобрал юридические мины, заложенные украинцами и Овсянниковым под участок Минобороны

Минобороны России по суду вернуло себе имущество военного городка, которое при Украине было продано кипрскому офшору.

За 2,5 га на скальном обрыве мыса Айя с остатками строений судебные тяжбы шли несколько лет, хотя территория подлежала безоговорочному возвращению военному ведомству, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В канун нового 2023 года Арбитражный суд Севастополя подтвердил права Минобороны РФ на военный городок Б-34, о чем сообщил депутат Законодательного собрания Севастополя Антон Пархоменко.

«В украинский период этот объект продали кипрскому офшору, что само по себе удивительно – как Фонд коммунального имущества Севастополя мог распорядиться землей военного городка? – отметил он в комментарии «ПолитНавигатору». – Тем не менее это произошло, и после 2014 года частная фирма (уже российское юрлицо), получив права собственности на объекты недвижимости (точнее, руины), пыталась там закрепиться. Так, в июле 2018 года между ДИЗО Севастополя (директор – Рустем Зайнуллин, член «команды» Дмитрия Овсянникова) и ООО «Азбука туризма» был заключен договор аренды 2,6 га земли фактически на территории заказника «Мыс Айя». Причем земле было присвоено назначение «отдых (рекреация)», что позволяло возвести там отели, рестораны и прочую инфраструктуру – с потрясающим видом на море и в проходном месте (популярный маршрут Большой Севастопольской тропы). Участок был оценен всего в 30 миллионов рублей, стоимость его аренды – 743 тысячи рублей в год. К тому же, как установил осенью 2022 года Арбитражный суд Севастополя, у ООО «Азбука туризма» образовался долг в размере 1,7 миллиона рублей».

Судебный процесс по взысканию этой задолженности шел параллельно с иском военной прокуратуры ЧФ, МО РФ против «Азбуки туризма» и правительства Севастополя. В этом иске военные истребовали имущество военного городка из чужого незаконного владения – и этот иск был удовлетворен за несколько дней до наступления нового 2023 года.

«На мой взгляд, это позитивный пример своего рода «собирания земель», разбазаренных в украинский период. Я поддерживаю развитие туризма, но не за счет мутных схем, когда в заказниках появляются «анклавы» для особо приближенных. Ведь в/ч была там по факту своего существования еще с советского периода, а попробуй сейчас «с нуля» получи два гектара земли в особо охраняемой природной территории на ЮБК под строительство отелей? Поэтому и был таким привлекательным этот участок. Сейчас на кадастре уже отображается цельный з/у военного городка – назначение у него «обеспечение обороны и безопасности». В наши дни это направление, безусловно, важнее туризма. А для природы это означает, по сути, консервацию», – подчеркнул Пархоменко.

Надо сказать, что помимо 2,5 га с панорамным видом на море учредители «Азбуки туризма» получили почти 4 тысячи га лесного массива на территории природного заказника «Мыс Айя» за символические 270 рублей в год. Такой подарок при прежнем губернаторе Дмитрии Овсянникове был сделан ООО «Орлиновское охотничье хозяйство», принадлежащее бизнесмену Ивану Монаенко. Арендатор перегородил часть лесного массива сеткой, мотивируя это необходимостью обустройства вольера для диких животных. Все попытки добиться сноса забора, перегораживающего участок Большой севастопольской тропы, оказались безрезультатными – предыдущее городское руководство не реагировало ни на депутатские обращения, ни на возмущение общественников.

Переломным моментом послужил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании недействительными соглашения, что в последствии позволило признать недействительными и договоры аренды лесных участков. Как и в случае с территорией военного назначения, коммерсант пытается в суде доказать свое право на природную территорию, но без перспективы строительства отеля с панорамным видом это теряет смысл.