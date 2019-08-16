Суд согласился выпустить под залог «куликовцев» Долженкова и Мефёдова

16.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Центральный районный суд Николаева принял решение, по которому политзаключенные активисты Куликова поля Сергей Долженков и Евгений Мефёдов могут быть выпущены на свободу под залог в 153 тысячи гривен за каждого.

Об этом сообщила мать заключенного Тамара Долженкова на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, решение суда все еще может быть изменено под давлением украинских радикалов.

«Последние новости. Залог обоим по 153 тыс. грн. Ребята просили пока деньги не вносить, так как патриоты бузят. Уже было такое, что ухвалу отменяли. Посмотрим, насколько изменилась ситуация в стране после выборов. Будем надеяться на лучшее. Всем спасибо за поддержку!», – написала она.

Отметим, что ранее судья Екатерина Лагода отклонила ходатайство народного депутата Николая Скорика, который предложил взять Сергея Долженкова на поруки.

При этом сами арестованные, несмотря на оправдательный приговор по делу 2 мая, продолжают находиться под судом по обвинению в «сепаратизме» из-за возложения цветов 28 марта 2014 года в Николаеве. Всего активисты провели в СИЗО более 5 лет. Стоит отметить, что Евгений Мефёдов является гражданином Российской Федерации.