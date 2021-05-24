Подпишись на рассылку
24.05.2021, Москва, Иван Добровольский
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, СМИ, социальные сети
Просмотров:

Суд удовлетворил апелляции Пригожина по искам против Максима Шевченко

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выиграл два иска против журналиста Максима Шевченко по статье о...

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выиграл два иска против журналиста Максима Шевченко по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее предприниматель подал в Мосгорсуд две апелляции на решения Савеловского районного суда. Судебный орган принял решение в пользу бизнесмена.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«По иску к Максиму Шевченко (дело 02-1511/2021) суд постановил:

1. Признать оскорбительным допущенное Шевченко в адрес истца выражение.
2. Обязать в срок до 03 июня 2021 года ответчика удалить оскорбительные сведения из сети Интернет.
3. Взыскать с Шевченко в пользу Евгения Викторовича в счет компенсации причиненного морального вреда 100 000 рублей, а также расходы на уплату госпошлины», — передает пресс-служба компании «Конкорд».

Кроме того, петербургский предприниматель выиграл иск против русскоязычного латвийского интернет-издания «Медуза» *, Максима Шевченко и Ильи Косыгина. Суд обязал их удалить недостоверную информацию и обнародовать опровержение. Также каждый из ответчиков обязан выплатить истцу 80 тыс. рублей.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть