Суд удовлетворил апелляции Пригожина по искам против Максима Шевченко

24.05.2021, Москва, Иван Добровольский

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выиграл два иска против журналиста Максима Шевченко по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее предприниматель подал в Мосгорсуд две апелляции на решения Савеловского районного суда. Судебный орган принял решение в пользу бизнесмена.

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«По иску к Максиму Шевченко (дело 02-1511/2021) суд постановил:

1. Признать оскорбительным допущенное Шевченко в адрес истца выражение.

2. Обязать в срок до 03 июня 2021 года ответчика удалить оскорбительные сведения из сети Интернет.

3. Взыскать с Шевченко в пользу Евгения Викторовича в счет компенсации причиненного морального вреда 100 000 рублей, а также расходы на уплату госпошлины», — передает пресс-служба компании «Конкорд».

Кроме того, петербургский предприниматель выиграл иск против русскоязычного латвийского интернет-издания «Медуза» *, Максима Шевченко и Ильи Косыгина. Суд обязал их удалить недостоверную информацию и обнародовать опровержение. Также каждый из ответчиков обязан выплатить истцу 80 тыс. рублей.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.