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19.08.2021 22:49 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Беспорядки, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм
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Суд утихомирил на пять лет навальниста Мухамеда

Тверской суд приговорил к пяти годам колонии студента МГУ Сайд-Мухамеда Джумаева, который 23 января...

Тверской суд приговорил к пяти годам колонии студента МГУ Сайд-Мухамеда Джумаева, который 23 января на акции в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального напал на бойцов ОМОН.

Прокуратура просила для него наказание в виде 6 лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время процесса Джумаев извинился перед потерпевшими и выплатил им по 50 тысяч рублей компенсации. Также во время следствия он сменил имя на Микаил Мархиев.

После инцидента на Пушкинской площади Джумаев пытался бежать, полиция задержала его в лесах в Псковской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда назвал Джумаева «трусливым шакалом» за предполагаемую попытку побега.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал Джумаеву помощь, если он сдастся полиции. Позже его помощник пояснил, что депутат имел в виду юридическую помощь.

Родители Джумаева с его слов заявили, что во время драки студент был «в невменяемом состоянии», потому что получил удар по голове.

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