26.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
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Суд в Гааге оставил военного преступника Хашима Тачи под стражей

Специальный суд по Косово отклонил ходатайство бывшего командира UCK («Армии освобождения Косово») и экс-«президента»...

Специальный суд по Косово отклонил ходатайство бывшего командира UCK («Армии освобождения Косово») и экс-«президента» края Хашима Тачи об освобождении из-под стражи.

Ранее Тачи просил разрешить ему находиться там под домашним арестом на условиях – в одном из двух государств, финансирующих Специальный суд и являющихся членами НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отклонив это ходатайство (Специальный суд по Косово в Гааге финансируют Канада, Норвегия, Швейцария, Турция и США, при этом Швейцария не является членом НАТО), судья предварительного производства Никола Гийю согласился с доводом обвинения о том, что гарантии третьих стран не могут в достаточной мере снизить риски, связанные с освобождением Тачи из-под стражи.

По словам судьи, «только система наблюдения за коммуникацией Тачи в суде… может эффективно ограничить риск того, что он воспрепятствует судебному процессу, совершит преступные деяния или поспособствует совершению подобных деяний».

Гийю отверг довод защиты о том, что Тачи в Косово больше не имеет того влияния, которое он имел до поражения его партии на недавних выборах. Судья пришел к выводу, что влияние и сеть сторонников Тачи как бывшего командира UCK, «премьер-министра» и «президента» Косово не зависят от результатов выборов.

По его словам, в Косово «преобладает атмосфера запугивания свидетелей». Судья Гийю сказал, что предыдущие попытки воспрепятствовать суду и обвинению «показывают, что Тачи, вероятно, снова совершит преступления, особенно теперь, когда ему известно о большей части свидетельств против себя».



Адвокат Хашима Тачи – Грег Кихо, уже заявил, что обжалует решение судьи о продлении срока содержания его клиента под стражей.

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