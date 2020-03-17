Суд в Гааге по Керченскому проливу обернулся неприятным сюрпризом для Украины

17.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Ход судебной тяжбы в Гааге по Керченскому проливу оборачивается неприятным сюрпризом для Украины, хотя еще недавно официальный Киев уверял, что все идёт по выгодному для украинской стороны сценарию. Однако обнародованные документы говорят об обратном.

Об этом в своем блоге пишет юрист Борис Бабин, недавно уволенный с должности «представителя Украины» в несуществующей «АР Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бабин изучил полный текст промежуточных решений от 21 февраля Арбитражного суда в Гааге по морскому праву (UNCLOS) в деле Украина против России. Вопреки первоначальным победным реляциям МИД Украины, ситуация выглядит отнюдь не столь радужной для Киева.

По словам Бабина, Украина, подавая иск, специально составляла его так, чтобы трибунал дал вывод о принадлежности Крыма.

«И результат рассмотрения, мягко говоря, неутешительный. Позиция Украины заключалась в том, что суверенитет Украины над Крымом является бесспорным… Украина утверждала, что отрицание такого суверенитета со стороны РФ является «неприемлемым и неправдоподобным», – отмечает Бабин.

Однако, изучив текст решения, Бабин обнаружил, что арбитраж заявил о невозможности принять на веру тезис Украины о ее бесспорном суверенитете над Крымом, поскольку Россия также предоставила суду заявление о принадлежности полуострова РФ.

«…Этого хватило для признания трибуналом наличия между РФ и Украиной спора о суверенитете над Крымом. Далее суд проанализировал и отверг тезисы Украины о неприемлемости требований РФ о суверенитете над Крымом», – сообщает Бабин.

Арбитраж в Гааге при этом допустил использование ссылок Киевом на решение Генассамблеи ООН по украинской принадлежности Крыма, однако тут же указал, что при голосованиях в ООН не все страны единогласно поддержали позицию Украины.

«И в итоге арбитражный суд решил, что «крымские» резолюции Генассамблеи, даже с прямым указанием на необходимость «не признания никаких изменений статуса АРК и города Севастополя» не отрицают «объективного факта спора по Крыму», а требование Украины об их безоговорочном учете… «несовместимо с осуществлением судопроизводства» арбитражем», – пишет Бабин.

Юрист подчеркивает – в рассмотрении иска суд отверг ряд важных тезисов Украины: «Поскольку иск предусматривает, прямо или неявно, необходимость определения суверенитета одной из сторон спора над Крымом, он не будет рассматривать часть иска Украины, которая вытекает из презумпции суверенитета Украины над Крымом. На практике это означает отвержение трибуналом большинства требований Украины в этом иске по процедуре… поставил перед Украиной требование переписать и ограничить собственные исковые требования в деле, с учетом того что они не должны касаться Крыма».

Простыми словам, в морском споре Украины и России суд отказал официальному Киеву в попытке привязать к иску вопрос принадлежности Крыма.

«Стратегической ошибкой стал перевод морского спора в спор о суверенитете над Крымом, и здесь вспоминаешь классическое: «кум а нас за что?». Потому что если без доказательств и прямо предлагать международном одноразовому суду решить фундаментальный вопрос – он его и решит, но по своему усмотрению. И предоставит агрессору, сознательно или по умолчанию, массу приятных юридических подарков», – сокрушается Бабин.

«Я не могу говорить, что решение арбитража от 21.02.2020 неправосудное или противоречит международному праву. Но оно, мягко говоря, написанное на мотивы балалайки а не кобзы. Там где у арбитража был выбор, он сплошь по тексту был не в пользу Украины», – приходит к неутешительному выводу украинский патриот.