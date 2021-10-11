Суд в Гааге задумал отпустить на свободу головорезов «Армии освобождения Косово»

11.10.2021 21:56 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Специальный суд по Косово в Гааге направил так называемой «косовской полиции» запрос о том, способна ли она эффективно выполнять все дальнейшие судебные постановления в случае освобождения из под стражи лидеров «Армии освобождения Косово» (UCK), обвиняемых в военных преступлениях.

Речь идет о Кадри Весели, Реджепе Салими и Якупе Красничи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующий запрос был опубликован на сайте Специального Совета Специального суда от имени судьи Николя Гийю. Что характерно, в течение 11 месяцев содержания командиров бандформирований под стражей – все предыдущие ходатайства защиты об их освобождении были отклонены.

Обнародованный сегодня запрос судьи предварительного производства предписывает «полиции Косово», как указано в приложении к приказу, в течение ближайших двух недель предоставить информацию о возможностях ограничивать передвижение лиц в случае их освобождения из следственного изолятора в Гааге, контролировать и ограничивать их общение, контролировать их домашний арест и готовность выполнять все дальнейшие меры временного освобождения.

Что характерно, экс-«президент» Косово Хашим Тачи в этот список на освобождение из под стражи не попал.

При этом за всю историю Международного трибунала по бывшей Югославии, располагавшегося в той же Гааге, ни к кому из сербских узников такие послабления не применялись.

Напротив, лидер сербской Радикальной партии Воислав Шешель провел в изоляторе двенадцать лет с момента ареста до момента полного оправдания.

Правда впоследствии он был осужден вторично на десять лет – больше для поддержания и без того достаточно рухнувшего имиджа Гаагского кривосудия: полученный срок зачли в срок, который сербский политик отсидел в ожидании суда.