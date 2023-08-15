Суд в Грузии отпустил украинцев, устроивших дебош в порту Батуми из-за российского лайнера

Вадим Москаленко.  
15.08.2023 14:23
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Грузия, Дзен, Россия, Украина


Суд в Грузии признал невиновными ранее задержанных участников провокации против российского лайнера в Батуми.

Об этом в эфире «5 канала» рассказала одна из задержанных русофобок, гражданска Украины Марина Чобанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Суд в Грузии признал невиновными ранее задержанных участников провокации против российского лайнера в Батуми....

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Напомним, вечером 27 июля около сотни человек вышли на пристань Батуми с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Акция продлилась несколько часов, и в результате судно ушло, а самых активных участников задержали за хулиганство.

Оказывается, что часть задержанных была украинскими гражданами, которые теперь на свободе хвастаются очередной «победой».

«Было два суда, мне инкриминировали две статьи – нарушение общественного спокойствия и мелкое хулиганство. По ней суд обвинения снял, и у меня остаётся неповиновение законному требованию полиции. Но логично, возникает вопрос, какое в принципе могло быть законное требование, если я в принципе ничего не нарушала, и это подтвердил суд. Поэтому я будут подавать апелляцию», – рассказала Чобанян.

Она пообещала и дальше «доказывать свою правоту».

«Это принципиальный вопрос», – добавила Чобанян.

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