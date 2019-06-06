Суд в Крыму признал украинца шпионом и дал 10 лет

06.06.2019, Симферополь, Владимир Гладков

Верховный суд Республики Крым признал виновным в шпионаже гражданина Украины Константина Давыденко, приговорив его к длительному тюремному сроку.

Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В ведомстве отметили, что украинский шпион был задержан еще в феврале 2018 года сотрудниками ФСБ в Симферополе.

«Решением суда Давыденко К.А. приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Установлено, что, будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации», – заявили в ФСБ.