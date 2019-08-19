Суд в Одессе решает вопрос об аресте сгоревшей гостиницы, где погибло 8 человек

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня в один из судов Одессы подадут ходатайство об избрании меры пресечения владельцу гостиницы в Одессе, где погибло девять человек, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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“Мера пресечения пока не избрана. Мы сейчас должны подать ходатайство в один из судов Одессы”, – сообщили в прокуратуре.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа 2019 года, в гостинице “Токио Стар” в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан. Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу отеля Вадиму Черному, который был задержан.

“Следователи… задержали фактического владельца гостиницы “Токио Стар”, где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)”, – указали в прокуратуре.