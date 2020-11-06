06.11.2020, Запорожье, Игорь Шаповалов
 
беспредел, дискриминация, Запорожье, Общество, Политика, Произвол, Россия, русофобия, Скандал, Украина, Цензура
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Суд в Запорожской области лишил русский язык регионального статуса


Окружной административный суд Запорожья признал незаконным решение местного городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета и русофоб Андрей Согорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что долго пытался отменить решение горсовета от 05.07.2006 года «О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка», однако местные депутаты этого не поддерживали. В связи с этим Согорин подал в суд.

«Выполнив все, что я мог сделать как депутат городского совета, я обратился в суд. Суд запросил материалы о том, что я как депутат пытался выполнить всю процедуру. Подали документы о том, что совет не поддержал. Достаточно долго суд тянулся.

Поскольку мы все документы подали, и это решение (депутатов) явно противоречит закону об основах функционирования государственного языка, то было принято решение о его отмене и противоправности», – написал он.

Напомним, в 2017 году на сессию Запорожского городского совета выносился вопрос об отмене вышеуказанного решения, но достаточного количества голосов для принятия решения тогда не хватило.


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