Суд вернул министерству Свердловской области дело, заведённое на афганского ветерана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ленинский райсуд Екатеринбурга вернул в министерство общественной безопасности Свердловской области дело главы регионального отделения ветеранов Афганистана Виктора Бабенко «из-за неполноты представленных материалов».

Дело было открыто по факту возглавленного Бабенко шествия ветеранов-афганцев к мемориалу «Черный тюльпан» на день ВДВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Региональные власти не согласовали мероприятие, поэтому Бабенко грозил штраф от 10 до 20 тыс или обязательные работы до 40 часов.

Вернуть дело в министерство суд заставило возмущение екатеринбургских общественников.

«Прекрасный прецедент. Напомните мне, сколько задержанных и осужденных из числа толп мигрантов, бегавших в июле по Москве под «Аллаху Акбар»? Похоже, что власти Екатеринбурга и Свердловской области окончательно определились, на чьей они стороне», – писал блогер Сергей Колясников в своем тг-канале.

По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна в инцидент вмешался и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (на фото). Сам он считает, что местное министерство отказало в согласовании мероприятия «афганцев» чисто по формальной причине.

«Причина — особый режим, введенный в регионе, хотя в условиях СВО — подобные акции наоборот важны, как никогда. Надо не наказывать, а благодарить ветеранов за такие акции. Хотя бы потому, что в отличие от этих «горе-контроллеров», сегодня российские десантники — находятся на переднем крае в зоне СВО, принимая на себя основной удар. Или им ближе не лозунг «Слава ВДВ», а «Слава Украине»? Да, формально, с точки зрения буквы закона, в действиях Бабенко, возможно, есть состав административного правонарушения. Но с точки зрения духа закона — его не за что наказывать. Хотя бы потому, что своими идиотскими (по-другому не скажешь!) действиями свердловские чиновники не оставили ветеранам другого выхода, кроме как нарушать закон», – написал Хинштейн.

Депутат намерен держать ситуацию на контроле, потому что в последнее время екатеринбургские суды выносят весьма странные решения. На прошлой неделе один из них ограничился штрафом 7 тыс рублей для 56-летнего Александра Неустроева. Он издевался над 11-летним мальчиком, у которого на шапке был символ Z. Причем судью, вынесшую странное решение, отправили на повышение.

В марте свердловский облсуд прекратил производство дела в отношении директора исторического музея Александра Пушкарева, занимавшегося дискредитацией армии.

А бывшему мэру города либералу Евгению Ройзману другой суд по такому же обвинению назначил также символический штраф в 260 тыс руб. Сумма для бизнесмена, торгующего старинными иконами, ничтожная, но либералы демонстративно собрали ее через интернет, превратив краудфандинг в акцию протеста.