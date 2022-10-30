Суда с зерном продолжают идти из портов Украины. В Севастополе вновь работает ПВО

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Новости Украины

Суда с зерном продолжают беспрепятственно выходить из портов Украины после заявления России о приостановке участия в «зерновой сделке» в знак протеста против атаки Севастополя. К слову, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в небе над городом вечером вновь были слышны звуки работы ПВО – похоже, Киев никаких выводов не сделал.

Вот какие данные в своем блоге приводит украинский экономист Андрей Клименко, отслеживающий на гранты Запада активность в Черном море.

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«По состоянию на сейчас: 1)Из Босфора сегодня на одесские порты вышло 4 судна «зернового флота» – они в море, 2)Из одесских портов сейчас идут 5 судов, 3)В море на одесском рейде на сейчас 3 судна, вышли вечером из наших портов и ждут на утро. 4)В порту Черноморск – 10 судов; 5)В порту Одесса – 3 судна; 6)В порту Южный – 6 судов».

А одесский политик Вячеслав Азаров считает, что Россия физически не сможет сорвать поставки зерна из Украины.

«По поводу заявления РФ о приостановке своего участия в «зерновой сделке». А как они собираются осуществить это на практике? Снова начать военную блокаду украинских портов – это значит не выпускать из них балкеры с зерном. Что, станут открывать огонь по зерновозам? Или российская сторона в СКЦ запретит судам, идущим на Одессу, проходить Босфор? Поэтому данную угрозу легче объявить, чем реализовать. Тем более, что наше Мининфраструктуры уже объявило, что не остановит работу коридора, объясняя это нуждами бедных стран. А любое обострение вокруг мирных грузов под эгидой ООН только на руку Киеву для международной консолидации против Москву, да еще с привлечением голодной Африки», – комментирует Азаров.

Впрочем, Владимир Зеленский в вечернем заявлении, напротив, сообщил, что Россия еще с сентября якобы начала чинить препятствия выходящим из Одессы и других украинских портов судам.

«За два месяца в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Это продовольствие для более чем семи миллионов потребителей. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель», – пожаловался Зеленский, призвав Запад исключить за это Россию из G20.

В свою очередь российский сенатор Константин Косачев призвал страны Африки напрямую заключать соглашения о поставках зерна с Россией.

«Российское зерно для мирового рынка намного важнее украинского. Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране, Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн. Вне стамбульских договоренностей порядка 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправлены в страны Азии и Африки. Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада – антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире. Становится очевидным, что любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада, включая его посредничество (читай – установление спекулятивных цен), и с эффективным международным контролем за поставками в реально нуждающиеся страны. А международные усилия нужно сосредотачивать не на разблокировке украинских портов, чего по совсем не продовольственным соображениям шумно добиваются Киев и его покровители, а на решительное осуждение действий, направленных на разрушение логистики поставок зерна и продовольствия из России. Война Запада с Россией все дороже обходится миру», – утверждает Косачев.