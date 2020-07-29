Судан готовил Майдан в Белоруссии – версия Лукашенко

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские СМИ сообщили о задержании «32 боевиков» российской ЧВК «Вагнер» сегодня ночью под Минском.

Об этом в своем телеграмм-канале написал военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пегов сообщил, что вагнеровцы использовали Белоруссию как транспортный хаб во время карантина, связанного с коронавирусом, чтобы вылететь в африканские страны. Это происходило с ведома белорусских спецслужб и лично президента Александра Лукашенко.

На кадрах задержания бойцов ЧВК «Вагнер» сегодня ночью под Минском видны суданские фунты и телефонные карты.

«Ну теперь все стало ясно, российским чавэкашникам за дестабилизацию обстановки в Белоруссии заплатили суданцы. Это дело раскрыто, несите следующее», – иронизирует другой российский военкор Александр Коц.

Кроме того, на кадрах, показанных по БелТВ, видны листовки на арабском и джихадистские нашивки.

Напомним, в январе 2019 года Министерство иностранных дел России официально подтвердило, что в Судане действуют российские частные охранные компании (ЧВК).

Несколько дней назад Александр Лукашенко, посещая бригаду спецназа, заявил, что для разжигания Майдана в страну будут перекинуты «профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Наблюдатели полагают, что позиции Лукашенко на предстоящих президентских выборах 9 августа весьма неуверенные. Он может проиграть альтернативному кандидату Светлане Тихановской.