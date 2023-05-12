Судан подтвердил, что на Красном море появится база ВМС Росси

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Боевые действия в Судане между властями и вооруженной оппозицией не повлияют на договоренности по строительству военно-логистической базы ВМФ РФ на Красном море

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж.

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«У нас исторически складывались очень дружественные отношения с Россией с момента обретения независимости и установления дипломатических контактов. С тех пор они только улучшались. Политический кризис будет преодолен в ближайшее время, у правительства все под контролем, мы продолжаем нашу работу как посольство, несмотря на все сложности. И мы бы хотели развивать и укреплять наши отношения с Россией как раньше, до всех событий, и даже больше», – сказал Сиррадж в интервью в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, могут ли из-за текущей ситуации быть отложены или пересмотрены достигнутые договоренности по строительству пункта ВМС России.

«Вы знаете, этот вопрос уже обсуждался в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Судан в феврале, и сложность состоит в том, что это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом, а он еще не сформирован. У нас сейчас нет парламента, поскольку Судан находится в переходном периоде. Когда он завершится, у нас будет избранное правительство, которое сможет передать это соглашение в парламент для ратификации», – отметил дипломат.

По его словам, текущие события в Судане не скажутся на соглашении.

«Может быть, только сроки сдвинутся из-за того, что политическое урегулирование в Судане должно возобновиться для завершения демократического процесса транзита власти», – уточнил посол.