Запад потратил на вооружение Украины больше, чем на милитаризацию Афганистана

Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена. Для восполнения потерь Соединенные Штаты Америки, страны НАТО – в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов, что много больше, чем брошенное американцами в Афганистане. Часть афганского, брошенного в Афганистане, находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины.

Необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 – военные, остальные – двойного назначения», – сказал Шойгу.