Судьба Афганистана может показаться Украине мечтой

21.12.2022  20:42 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Запад потратил на вооружение Украины больше, чем на милитаризацию Афганистана

Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад потратил на вооружение Украины больше, чем на милитаризацию Афганистана Об этом сегодня на...

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«Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена. Для восполнения потерь Соединенные Штаты Америки, страны НАТО – в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов, что много больше, чем брошенное американцами в Афганистане. Часть афганского, брошенного в Афганистане, находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины.

Необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 – военные, остальные – двойного назначения», – сказал Шойгу.

О том, что США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном, на днях писала американская газета The Hill. В статье газеты отмечалось, что США руководствуются своими интересами. Поэтому по мере затягивания конфликта на Украине американские власти могут прекратить поддержку Киева.

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