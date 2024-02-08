Судьба Америки оказалась в руках Украины – Карасев

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Будущее президента США Джо Байдена и Демократической партии, которую он представляет, зависит от того, сумеет ли Украина выстоять. Соответственно, от этого зависят и претензии Трампа на президентское кресло.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, нынешний американский лидер сейчас ассоциируется с Украиной, потому поражение Киева уничтожит его рейтинг.

«Проблема не только в том, чтобы спасать Украину с помощью новой военной помощи и финансовых вливаний, а для того, чтобы спасать Демократическую партию и Байдена от проигрыша на президентских выборах. Потому что Байден ассоциируется сегодня с Украиной, и это уже не только потому, что так Трамп навязал, а уже некуда деваться Байдену, потому что, если сегодня ситуация на украинском фронте будет развиваться в пользу деградации и ухудшения ситуации с Украиной, это значительно ухудшает шансы Байдена на переизбрание. Они и так сегодня находятся в неблагоприятной ситуации, но если ситуация будет разворачиваться в направлении провала на фронте, – все, можно сливать воду», – заключил Карасев.