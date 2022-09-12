Судьба Болгарии и всей Европы, решается на полях сражений под Харьковом?

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Новости Украины

Такой вывод, вынесенный в заголовок нашего материала, можно сделать, послушав мнения болгарских экономистов и политических аналитиков.

На любое изменение в ходе вооруженного конфликта на территории Украины в Болгарии реагируют очень чутко. Общий фон настроений в болгарском обществе, в последнее время, всё более склонялся в сторону поддержки действий России в противостоянии с НАТО и их украинских прислужников.

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Причины тому были вполне объективные. Страх перед надвигающейся зимой, которую Болгарии будет исключительно трудно пережить без российского газа. Раздражение от нашествия «беженцев» с Украины, которые несколько месяцев бесплатно (на самом деле, им ещё и доплачивали) жировали на местных морских курортах и водили хороводы с желто-синими флажками вокруг административных зданий.

Не радовала болгар и гипотетическая перспектива втягивания страны в прямой вооруженный конфликт, к чему активно подталкивало Болгарию прежнее отставленное правительство.

Недавние неудачи российских сил на Харьковском направлении, мгновенно вдохнули оптимизм в болгарских ненавистников России, и вызвали целую волну русофобских заявлений в СМИ.

Бывший министр обороны Болгарии, Тодор Тогарев, взяв на себя роль «военного эксперта», не сдерживая распирающего его восторга и воодушевления, заявил по национальному радио:

«Вопрос больше не в том, будет ли Украина держаться. Совершенно ясно, что она будет держаться! Вопрос в том, когда она сможет освободить свои оккупированные территории.. В течение шести месяцев войны основное внимание было уделено нападению России. За последние 10 дней это полностью изменилось, мы уже говорим о том, удастся ли России удержать определенные позиции, или она будет в панике убегать».

Не знаю, какой из Тогарева вояка, и сколько он выиграл сражений в качестве министра обороны. Только о том, что такое война, я знаю не из вторых рук… Отступление – не позор. Скоропалительные выводы – удел «диванных экспертов». Судить о том, что происходит сейчас на земле моей родной Харьковщины может только тот, кто там непосредственно находится сейчас. Что-то мне подсказывает, что «великий военный специалист», если и держал в руках автомат, то стрелял исключительно по нарисованным мишеням…

И, разумеется, Тодор Тогарев сразу же затронул «газовую» проблему, наиболее злободневную для большинства болгар:

«Газ – это оружие. Поставка энергетических ресурсов из России является оружием и всегда выглядела, именно таким образом… Да, мы наденем свитер дома, но мы спасем жизни. Российское влияние в нашей энергетике и в нашей экономике является оружием. Все пытаются скрыть влияние России на Болгарию».

Ну, это – знакомая риторика, пришедшая от руководства Германии и Великобритании:

«Затянем пояса, будем мыться раз в месяц и разогревать ужин, держа сковородку над огнем стеариновой свечи».

Более адекватные специалисты дают и более сдержанные комментарии, при этом, не отрицая прямой связи между будущим страны и исходом вооруженного противостояния на Украине. Так, экономист Красен Станчев в студии Euronews Bulgaria, резонно заметил:

«Все в экономике и политике Болгарии, да, и не только Болгарии, зависит от того, как закончится война на Украине. Есть три сценария. Один – победа России, по-видимому, большинство политических партий, и наш президент полагаются на это. Болгария остается единственной страной в Европе, которая не помогла Украине, по крайней мере, официально. Нынешнее временное правительство пытается быть другом «Газпрома». Второй сценарий – победа Украины, а третий – временное перемирие, которое означает, что война будет возобновлена через некоторое время снова. В первом и третьем сценариях проблема является долгосрочной и почти неразрешимой с сегодняшней точки зрения».

Что же касается действующих политиков и бизнесменов, то российско-болгарские контакты продолжаются, несмотря на очередные санкции вводимые Евросоюзом в отношении Российской Федерации. Президент компании «Лукойл» Вадим Воробьев на минувшей неделе встречался в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым и членами технического правительства страны. Обсуждались актуальные вопросы сотрудничества на рынке топлива.

Президент Румен Радев, в своем официальном заявлении, ограничился общими фразами:

«Наша встреча – это хорошая возможность определить меры по стабилизации экономической среды и борьбы с инфляцией в пользу болгарского потребителя».

Глава «Лукойла» более подробно рассказал о целях и задачах, рассмотрению которых была посвящена встреча:

«В компании мы видим будущее, которое делится на три периода: первый – до 5 декабря, когда в силу вступает эмбарго на российскую нефть, второй – с 5 декабря по 31 декабря 2024 года, пока будут действовать исключения из санкций на российскую нефть для Болгарии, третий период – это вопрос о том, как будет развиваться нефтеперерабатывающая отрасль с начала 2025 года и в последующие годы».

В этой же связи, интересно одно утверждение бывшего министра энергетики, бывшего же правительства Болгарии, Александра Николова, человека, которого очень трудно заподозрить в симпатиях к России:

«ЕС по-прежнему не хочет признавать, что энергетический кризис в течение последних 10 лет был в большей степени принципиально важен, чем война России на Украине. Война катализировала некоторые последствия».

Неспособность европейских стран поддерживать собственную экономику без российских энергоресурсов, стала очевидным фактом. Следом за макроэкономическими проблемами в энергетике и экономике следуют и прямые социальные катастрофы – голод, безработица, протесты населения этих стран. Антироссийские санкции, навязанные европейцам США, не просто больно ударили по ЕС, а поставили вопрос о самом существовании этого союза.

Возьму на себя смелость утверждать, что перспективы выживания европейских государств, их будущее – сегодня в руках тех ребят, простых солдат, которые сражаются и отдают свои жизни в полях под Харьковом.