Судьба человека. Почему заукраинцам в Москве живется лучше, чем сторонникам России – на Украине

Новости Украины

Часто в дискуссиях на темы происходящего на Украине приходится слышать тезис о том, что «А разве в России не точно так же?», имея в виду преследования людей, не согласных с политикой соответствующих правительств. Типа – и там, и там ходят под статьей, только статьи разные.

Особенно этим грешат люди, занявшие позицию «над схваткой» или находящиеся в глухой оппозиции к СВО. Для таких – упомянутый тезис служит моральным оправданием собственного отстранения, дистанциирования и неучастия. В общем – классическое «чума на оба ваших дома».

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Так ли это? Действительно ли с началом открытых боевых действий социальная реальность в обеих странах стала такой уж зеркальной? Давайте разбираться.

Несмотря на созданный либеральными, западными и украинскими СМИ устойчивый имидж страны тотальной несвободы, общественная атмосфера в России даже в период войны значительно более толерантная к инакомыслящим, чем на Украине.

В Киеве невозможно себе представить, чтобы заметные журналисты или лидеры мнений открыто фрондировали против генеральной линии на публичных мероприятиях – например, концертах или конференциях или на страницах прессы.

В России же можно спокойно жить, практически не пересекаясь ни с официозом, ни тем более с дискурсом «рассерженных патриотов». Есть масса пространств, где высмеивать или критиковать СВО – признак хорошего тона. И главное – если подобные инциденты случайно прорываются в мейнстрим, виновных не тащат «на подвал» или в пресловутые застенки Лубянки, не сажают в тюрьму, не пытают и не убивают, и даже не обливают зеленкой.

Максимум, грозящий таким вот «диссидентам» – после беседы по душам с представителями правоохранительных органов принести публичное извинение (все равно никто не проверит степень его искренности), заплатить штраф или отсидеть смешные 15 суток, которые недавно повторно схлопотал заслуженный ветеран либеральной сцены Леонид Гозман за публичное отождествление России, ведущей СВО, – с нацистской Германией.

Что интересно, защита Гозмана спокойно в обоих случаях обжаловала это решение, а перед Тверским судом не митинговали и не жгли шины никакие активисты, требующие разорвать предателя на части.

И я снова не шучу – именно такую картину мы бы скорее всего увидели в Киеве, если бы кто-то из тамошних известных общественно-политических деятелей позволил себе публично отождествить Украину с Третьим Рейхом и поставить под сомнение нахождение ВСУ на справедливой стороне истории.

«Но что мешало тогда и против Леонида Гозмана (признан СМИ-иноагентом) прекратить за публикацию аж 9 летней давности? Ему 72 года, он больной человек, которому требуется постоянная диета. И он только что отбыл уже 15 суток. Но вот суд снова его отправил – на новые 15 суток», – пишет адвокат Гозмана.

И знаете – это ведь по российским меркам, если почитать СМИ-иноагенты – страшные репрессии, практически переиздание 1937 года.

А помните, как возбудили административное дело против актрисы Кристины Асмус из-за ее антивоенного поста? На днях ее адвокат порадовал подписчиков в соцсети «хорошей новостью» – дело против его подзащитной прекращено. То есть, противница СВО отделалась даже не легким испугом, а вообще осталась без всякого наказания.

Аналогично идет вялотекущее дело по факту высказываний музыканта Шевчука – и, скорее всего, и это дело развалится, или Фемида родит мышь.

Боюсь, что аналогичная судьба постигнет и другое резонансное дело – против екатеринбургского заукраинца Ройзмана. Особенно с учетом того, какие у него влиятельные друзья и защитники.

Или вот, вести из Крыма. Там местный житель заплатит штраф в 30 тысяч рублей за публичное оскорбление участника СВО и дискредитацию ВС РФ. А скандальный ресторан, в котором пели песни галицких сечевых стрельцов, всего лишь закрыли на время короткой проверки – сейчас он снова работает.

А что у нас на Украине? А на Украине тем временем зашедшие в Изюм «освободители» уже обьявили «масштабные стабилизационные мероприятия в прифронтовых районах востока Украины», в частности, охоту на учителей, «которые преподавали на оккупированных территориях» – их наказание уже анонсировала вице-премьер Верещук.

Судя по отчетам Киева, уже установлено местонахождение и задержаны 16 человек, 13 из которых сообщено о подозрениях в совершении преступлений, и 11 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Впрочем, это только цветочки. В отличие от путинских сатрапов, украинская охранка работает системно и на мелочи не разменивается. «Коллаборантов» берут пачками – по заранее составленным спискам. СБУ хвалилась, что «углубленную проверку прошли около 7 тыс. человек».

«Правоохранительные органы получили полные списки с установочными данными представителей бывшей оккупационной администрации и лиц, которые сотрудничали с ними. Кроме того, выявлены реестры «налоговой службы» захватчиков, в которые вносили все коммерческие структуры, финансировавшие вооруженную агрессию через уплату так называемых «налогов» в бюджет РФ».

Отчеты СБУ в эти дни – буквально летопись массовых расправ. И за каждым таким релизом – чьи-то поломанные судьбы.

Вот, например:

«В освобожденном Изюме удалось разоблачить и задержать двух предателей из числа уже бывших работников правоохранительных органов. По данным ГБР, чиновница местной налоговой службы после начала войны продолжила работу уже в оккупационной администрации россиян. Она занималась подбором кадров для оккупационного городского совета Изюма, передавала информацию о местных патриотах Украины. Чтобы отблагодарить россиян за доверие, женщина не пропускала массовые мероприятия, где с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как ей хорошо стало жить. Сюжеты с ее интервью пестрели в эфирах российских каналов. Другая предательница вступила в ряды так называемой «народной милиции». Она уговаривала своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции переходить на службу к оккупантам. Также она показала захватчикам, где расположены все государственные органы города. Еще одна гражданка Украины пошла работать в созданную оккупационными властями налоговую структуру в Купянске. Она занималась тем, что отбирала деньги у населения в пользу оккупантов под видом взыскания налогов».

Теперь все эти люди проходят по уголовным делам о госизмене и без вариантов попадут на зону. Тысячи других людей – из тех, кто не успел убежать от «освободителей» – ждут унизительная фильтрация, проверка на лояльность, допросы, аресты, уголовные дела, а кому повезет – просто длительное поражение в правах с запретом на профессию ввиду нелояльности. Похоже на «тоталитарную Россию», не правда ли? Прямо – один в один. Это, конечно, ирония, но с ощутимым привкусом горечи.

И ведь, подобное происходит не только там, откуда ушли русские войска, но и там, куда их нога вообще ни разу не ступала. Например, на днях были задержаны двое жителей Днепропетровской области, которые «одобряли оккупацию Украины армией РФ и отрицали вооруженную агрессию страны-агрессора».

«Жительница Кривого Рога и житель Павлограда с начала полномасштабного вторжения РФ через собственные аккаунты в запрещенной соцсети неоднократно распространяли сообщения с поддержкой действий государства-агрессора и одобрением временной оккупации части территории Украины. По данным следствия, мужчина в своих антиукраинских сообщениях утверждал, что вооруженная агрессия РФ против Украины это «борьба с нацизмом» и одобрял проект «Новороссия». А женщина, в свою очередь, в распространенном контенте поддерживала президента страны-агрессора», – сообщает Офис украинского генпрокурора.

Как вы думаете, что грозит этим бедолагам? Общественное порицание? Штраф? Может быть, 15 суток админареста, как в России? Может, достаточно будет сказанных на камеру публичных извинений, как большинству заукраинцев в Крыму? А вот и ошибаетесь – обоим сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч.1 ст. 111-1 УК Украины) – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В России же, несмотря на периодические призывы радикал-патриотов к массовым чисткам, никакого вала репрессий в отношении противников СВО, если те просто имеют мнение, но не устраивают, например, массовые беспорядки и не занимаются пропагандой в СМИ, не наблюдается. В то время как на Украине – надолго «присесть» можно даже за недостаточно восторженное молчание.

Вы можете представить себе, чтобы на Украину вернулся Юрий Бардаш – после всего, что он наговорил о войне и режиме Зеленского? Вот и я не могу. В Россию же потихоньку возвращаются даже те, кто поначалу струхнул и убежал. И ничего страшного с возвращенцами не происходит.

Так что зря российские скептики убеждают себя и других в одинаковости России и Украины. Как говорится, не дай им бог примерить на себя украинскую реальность в роли диссидентов, не согласных с политикой правящего режима. Хотя, оказаться в подвалах СБУ я бы не пожелал даже Макаревичу.