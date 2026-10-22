Украинский конфликт максимально близко подошел к своему завершению.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что мы на самом деле довольно близко подошли к контурам возможного мирного урегулирования, пожалуй, ближе, чем когда-либо за прошедшие 4,5 года», – сказал Наумов.

По его мнению, ключевой историей, подтверждающей это утверждение, является заявление диктатора Владимира Зеленского, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по принципу 5-й статьи устава НАТО.

Наумов считает это глупостью, поскольку США не будут отправлять своих солдат умирать за Украину, но подчеркнул, что Зеленскому это позволит объявить себя победителем – мол, я защитил будущее украинцев.

«Ведь вопрос о гарантиях – это буквально один из главных вопросов, который Владимир Зеленский на протяжении последних лет постоянно подчёркивал. И как видите, здесь важно не то, что эти гарантии дают, а как их можно представить публике.

Вот, их можно представить публике как – за что воевала Украина все годы со времён Стамбульской встречи, вот для чего гибли люди. Это позволит Владимиру Зеленскому выйти сухим из воды частично, сказать, что я свою военную функцию выполнил и могу уходить», – рассуждал эксперт.