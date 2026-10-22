Судьба Донбасса проговорена. Зеленскому дали возможность объявить себя «победителем» – американист

Игорь Шкапа.  
22.10.2026 19:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинский конфликт максимально близко подошел к своему завершению.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский конфликт максимально близко подошел к своему завершению. Об этом на канале журналиста-иноагента Александра...

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«Я думаю, что мы на самом деле довольно  близко подошли к контурам возможного мирного урегулирования, пожалуй, ближе, чем когда-либо за прошедшие 4,5 года», – сказал Наумов.

По его мнению, ключевой историей, подтверждающей это утверждение, является заявление диктатора Владимира Зеленского, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по принципу 5-й статьи устава НАТО.

Наумов считает это глупостью, поскольку США не будут отправлять своих солдат умирать за Украину, но подчеркнул, что Зеленскому это позволит объявить себя победителем – мол, я защитил будущее украинцев.

«Ведь вопрос о гарантиях – это буквально один из главных вопросов, который Владимир Зеленский на  протяжении последних лет постоянно подчёркивал. И как видите, здесь важно не то, что эти гарантии дают, а как их можно представить публике.

Вот, их можно представить публике как – за что воевала Украина все годы  со времён Стамбульской встречи, вот для  чего гибли люди. Это позволит Владимиру Зеленскому выйти сухим из воды частично, сказать, что  я свою военную функцию выполнил и могу уходить», – рассуждал эксперт.

«А так как мы предполагаем, что ни один  из лидеров, вовлечённых в этот конфликт, не должен потерять, я полагаю, что в обмен на эти гарантии была в том или ином виде проговорена судьба Донбасса», – заявил Наумов.

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