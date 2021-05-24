Судьба коллаборанта. Польские спецслужбы отправляют Протасевича в белорусскую тюрьму

Новости Украины

Кукловоды Виталия Протасевича, одного из основателей польского телеграм-канала «Нехта», координировавшего массовые беспорядки в Белоруссии, решили принести в жертву своего подопечного.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге высказывает бывший политзаключенный, киевский журналист Дмитирий Василец.

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«Полагаю «залет» и арест администратора польского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси не случайный. Польским спецслужбам не выгодно стало держать Протасевича на свободе в Польше, для раскачки и подпитки оппозиции нужны яркие жертвы и НАТОвские «политтехнологи», видимо, решили «пожертвовать пешкой» в надеждах на будущие протесты.

Такова участь коллаборантов на службе у заграничных хозяев, если в белорусской тюрьме коллаборант принесёт больше пользы, его непременно сдадут. Скажите «спасибо», что НАТОвские «политтехнологи» не решили Протасевича просто публично казнить, возложив вину естественно на «белорусские спецслужбы».

Теперь во всех западных СМИ вскоре будут вещать примерно следующее: «кровавый диктатор» пытает молодого мальчика в тюрьме, дети в опасности, все вперёд на белорусский «майдан», – пишет Василец.