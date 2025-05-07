Судьба конфликта на Украине будет решаться в ближайшие дни – Романенко

Анатолий Лапин.  
07.05.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В ближайшее время будет решено, по какому сценарию пойдет конфликт на Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в России в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время будет решено, по какому сценарию пойдет конфликт на Украине. Об этом...

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«Ключевым является именно попытка со стороны Украины либо не попытка ударить по Красной площади, либо где-то по этим окрестностям, что Россия будет трактовать как переход там каких-то красных линий и в ответ может ударить по Киеву или по другим городам Украины. Поэтому вопрос грамотной эскалации в этих условиях и будет ли эскалация вообще, он ключевой с точки зрения разворота либо дальше к переговорному треку, либо от переговорного трека и, соответственно, затягивания войны.

То есть, по большому счёту, в ближайшую неделю-полторы будет решаться, в каком треке мы пойдём, в переговорном, либо не в переговорном. Определенные источники говорят о том, что в Европе на днях была согласована, скажем так, многосотстраничная бумага перехода, вхождения в мир, над которой работала рабочая группа одной из серьезных организаций, которая подобными вещами занимается, поэтому с повестки дня этот вопрос еще не снят. Когда спрашивают, будет ли мир, зайдём мы в этот трек, в перемирие, либо пойдём по треку ещё на полгода или до конца года боевых действий, это будет решаться сейчас в эти дни», – заявил Романенко.

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