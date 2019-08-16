Судьба Константинопольского Патриарха – на украинском волоске

16.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Влияние Константинопольского Патриарха Варфоломея в православном мире критически зависит от судьбы созданной Петром Порошенко и признанной Стамбулом раскольнической «Православной Церкви Украины».

Если этот националистический проект провалится, то репутации Варфоломея будет нанесен непоправимый ущерб. Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, именно поддержки ПЦУ и добивался Варфоломей на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

«Организаторы этой встречи надеялись, что Варфоломей сможет как-то повлиять на нового украинского молодого президента, что между ними возникнет какая-то симпатия, которая превратится во взаимозависимость, взаимоуправляемость. Но этого, очевидно, не произошло, искра не пробежала, и сегодня весь проект «Православной Церкви Украины» оказался очень в хрупком положении.

Особенно с учетом того, что происходит с Филаретом. Будущее этого проекта под знаком вопроса. А решается даже не будущее этого проекта, а, если этот проект провалится в Украине, решается будущее самого Константинопольского Патриарха.

Если этот проект в конечном итоге рассыплется, это будет признано ошибкой, этой подорвет все планы на какое-то главенство (Варфоломея, – авт.) в православном мире», – заявил Бортник.

Напомним, что сейчас аналогичный Украине сценарий по созданию раскольнической псевдо-Церкви, признанной Константинополем, пытаются осуществить власти Черногории, стремящиеся ослабить влияние Сербской Православной Церкви.

Константинопольский Патриархат также ранее вторгся на каноническую территорию Московского Патриархата в Прибалтике, открыв там приходы без согласования с РПЦ.