Судьба переговоров по Украине решится в ноябре – прогноз

Анатолий Лапин.  
16.08.2024 12:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Атака ВСУ на Курскую область не отменила, а заморозила переговоры по Украине, отодвинув их на более поздний срок.

Об этом в эфире видеоблога Ukrlife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака ВСУ на Курскую область не отменила, а заморозила переговоры по Украине, отодвинув их...

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«Многие говорят, что на переговорах поставлен «крест» – это неправильно. Да, они отложены. Это говорит и российская сторона. Путин говорит о том, что не с кем договариваться. Это такой прозрачный намек на то, что переговоры будут, но либо не будет Путина, либо не будет Зеленского – у кого больше шансов выбыть, сойти с пробега, додумайте. Это не отменяет того, что пушки могут смолкнуть в конце этого года или начале следующего. Ноябрь, осень будет поворотной точкой», – прогнозирует эксперт.

«В этом году я бы поставил процентов 10 и процентов 30 на то, что в 25-м. Не политическое урегулирование, – такой вариант мне кажется гипотетическим, но просто перемирие или прекращение огня, которое может продлиться довольно долго. Такой вариант возможен, не исключаю, но понятно, что события в Курской области, успешный рейд ВСУ на территорию агрессора, он эти переговоры отодвигает. Но ждем ноября – это тот период, когда очень многое определится», – заявил Золотарев.

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