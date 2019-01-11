Судьба Порошенко оказалась в руках Авакова

11.01.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешний президент Украины Петр Порошенко по-прежнему имеет низкий избирательный рейтинг, а потому ему придется идти на фальсификацию выборов или рассчитывать, что рейтинг каким-то чудом вырастет.

Об этом в эфире телеканала UKRLIFE.TV заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этому может послужить какое-то событие, которое радикально перевернет всю повестку дня – установление мира на Донбассе, ввод миротворцев. Но этот вариант выглядит фантастическим. Либо же передернуть карты, сфальсифицировать выборы в пользу действующего гаранта. Президент и его команда не собираются отдавать власть, а команда Юлии Владимировны не собирается отдавать свой шанс на победу. И вот эти два «локомотива» обладающие и ресурсной поддержкой, несутся навстречу друг другу», – сказал эксперт.

По его словам, решающая роль в этом процессе остается за министерством внутренних дел, которое может закрыть глаза на фальсификации.

“И если США в рамках разумного дадут карт-бланш, то все может получиться. Могут нарисовать нужный результат. Тем более с тем составом ЦИК, который мы сегодня имеем. Но малейшее противодействие МВД системе скупки и блокирование фальсификаций – и эта система рушиться. За 500 долларов никто не захочет рисковать собственной свободой, тем более что печальный опыт есть», – добавил Золотарев.