Судьба Порошенко решится на этой неделе

03.09.2018, Москва, Елена Острякова

Президент Украины нарушил обещание не применять террористические методы в ходе конфликта в Донбассе.

Об этом в своем телеграм-канале пишет политолог Марат Баширов, занимавший в 2014 году должность председателя министров ЛНР.

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«На этой неделе Москве предстоит решить, является ли Порошенко до сих пор рукопожатным или он стал лидером страны, использующей террористические методы, вместо политических. По коридорам ходят разговоры о том, что Порошенко нарушил свое слово – отказаться от применения таких методов. И теперь получается, что он или не контролирует своих силовиков или пошел ва-банк, что тоже свидетельствует о потере контроля, но уже в большем масштабе», – пишет Баширов.

По его мнению, убийство подписанта Минских договоренностей Александра Захарченко ставит в сложное положение глав Германии и Франции.

«Как им теперь объяснять своим избирателям, почему они продолжают поддерживать Порошенко, дают ему деньги, советников и ресурсы, если потом мира на Донбассе не становится больше», – отмечает эксперт.