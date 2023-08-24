Судьба потерянных Украиной территорий будет решаться на переговорах – британский генерал

На момент завершения конфликта Украине все равно не удастся отбить у России все утраченные территории.

Об этом в интервью ВВС заявил экс-глава Объединенных Вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

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При этом, по словам британского генерала, в этом случае Украина должна будет забыть о мысли вооруженного столкновения с РФ.

«Мы должны понимать, что в день, когда стихнет стрельба, география не изменится и Россия останется там, где была. Она может быть охвачена внутренними разногласиями, но останется на том же месте. И Украина будет там, где сейчас – большой европейской державой, хлебной корзиной для многих стран мира.

Решающим фактором к победе будет воля украинского народа, и сейчас нет никаких признаков, что у кого-то есть какое-то желание прекратить воевать. Успехи украинцев показывают – победа на поле боя возможна, нужны терпение, время, деньги, оружие и мобилизация поддержки Запада. А война остановится, когда обе стороны осознают, что больше ничего не получат в боях.

Считаю, Россия тогда еще будет контролировать какую-то часть украинской территории, и о ее выходе оттуда можно будет договориться за столом переговоров. Или нет. Но для Украины после окончания боев будут два момента, которые будут иметь решающее значение.

Первый – массированная международная кампания по восстановлению Украины, которая станет фантастическим местом для жизни. А второе – членство в НАТО. И тут вызовом будет то, что с одной стороны Украина будет защищена 5-й статьей Альянса, то есть российская угроза исчезнет. А с другой – со дня вступления в НАТО Украина не сможет даже думать о том, чтобы воевать с Россией, потому что Альянс этого не допустит», – заявил Бэрронс.