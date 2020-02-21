Представитель Трампа в Косово назначен главой разведки США

21.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем «твиттере», что назначит Ричарда Гренелла исполняющим обязанности директора национальной разведки.

Об этом сообщает b92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рад сообщить, что Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Ричард очень хорошо представлял нашу страну, жду с нетерпением работы с ним», — написал Трамп.

До сих пор Гренелл совмещад должности посла США в Германии и представителя Трампа на переговорах по косовскому урегулированию.

По данным источников, Гренелл продолжит выполнять работу диппредставителя в полном объеме, несмотря на временный переезд в Вашингтон. Как ожидается, через “несколько месяцев” он сможет вернуться в Берлин – после того как кандидатура нового координатора американских спецслужб будет официально утверждена Сенатом Конгресса США.

Сохранил ли дипломат при этом и функционал переговорщика по Косово, неизвестно.

Достижениями Гренелла на Балканах можно считать возобновление авиа и железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной. Кроме того, он пытался добиться размена: Косово отменять 100% пошлины на сербские товары – Сербия останавливает международную кампанию по отзыву признания Косово. Однако до сих пор стороны неохотно шли на уступки.