Судьба Приднестровья связана с решением по Новороссии

25.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Урегулирование отношений с Приднестровьем не зависят от результатов состоявшихся в Молдове парламентских выборов – судьба непризнанной республики зависит от того, как будет разрешен украинский кризис.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких серьезных подвижек в отношении приднестровского урегулирования не будет, потому что приднестровский вопрос вписан в международный контекст: контекст украинского кризиса и отношений России и Запада. Поэтому он должен быть вписан в паззл общего урегулирования», – сказал Гущин.

Для России критически важно сохранить воинские части в ПМР, напомнил директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все это держится в орбите российского влияния только за счет нашего военного присутствия. Оно является тем якорем, который еще удерживает Приднестровье и в какой-то степени Молдову в сфере влияния России», – сказал Пантелеев.