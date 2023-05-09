Судьба Приднестровья зависит от Одессы

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Сегодня в Тирасполе не было ни традиционного военного парада, ни шествия «Бессмертный полк». В Приднестровье продолжает действовать желтый уровень террористической угрозы, введенный после заблаговременно раскрытых в феврале терактов, готовившихся СБУ.

Тревоги добавило заявление главы представительства Приднестровья в РФ Леонида Манакова, который попросил Россию увеличить число миротворцев «из-за ухудшения рисков безопасности» в регионе. Сейчас в зоне безопасности находятся не более 450 российских миротворцев.

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«При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек. Опция увеличения числа миротворцев есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК», – сказал Манаков.

Политолог Александр Носович считает, что опасения Тирасполя оправданны, учитывая, что ВСУ перебросили 4 тысячи военных в Одесскую область, удвоив свои войска. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция на запрос Тирасполя пока не сформулирована.

На заявления Манакова отреагировала и в молдавском Бюро политики «по реинтеграции». Там считают, что Представительство Приднестровья в Москве не имеет права голоса в вопросах урегулирования ситуации на Днестре. Это просто общественная организация.

«Прежде всего необходимо уточнить вопрос о статусе так называемого представительства, от имени которого выступает господин Манаков. Таких разъяснений Кишинев ждал более 4 лет. Во-вторых, что касается механизма урегулирования, то высказываться здесь могут только стороны, подписавшие Соглашение от 21 июля 1992 года, и ни в коем случае не лица, не имеющие отношения к этому механизму», — заявила пресс-секретарь бюро Мариана Сары.

Сегодня общественность успокоил президент Приднестровья Вадим Красносельский. Он заявил, что не видит угрозы нападения со стороны Украины.

«По нашей информации, это не входит в планы тех, кто принимает решения. Здесь можно опасаться различных провокаций. Наши правоохранительные структуры – они находятся на боевом посту, они отслеживают ситуацию, обладают техническими возможностями для того, чтобы предотвратить возможные теракты, возможные провокации. Тем не менее, надо быть бдительными в любом случае, беречь себя, беречь своих родных и близких», – сказал Красносельский.

Возможно, такая осторожность тираспольских властей связана с опасениями разрушить экономические связи с ЕС, усилив военные связи с Россией. По данным «бюро реинтеграции» Молдовы в 2022 году после начала СВО экспорт из Приднестровья в ЕС вырос на 10,2% (с 56, 9 до 67,1% ). Однако в целом приднестровский экспорт в прошлом году упал на 200 миллионов долларов и составил 738 миллионов. При этом уровень инфляции в ПМР составил 13,2%.

Посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс дал понять, что судьба Приднестровья будет решаться после «победы Украины».

«Мы видим, что процент экспорта из приднестровского региона в ЕС растет так же, как и для остальной части Республики Молдовы. Очень важно, что продолжает работать диалог Кишинева и Тирасполя. Например, по вопросам электричества. Важно, чтоб сейчас сохранялась стабильность в регионе. Нужно ждать, когда Украина победит, а там уже можно развивать переговорные процессы», – сказал Мажейкс в интервью ТВ8.

Эксперт по Белоруссии Юрий Баранчик, напротив, считает, что проблема Приднестровья будет разрешена только после того, как Россия освободит Николаевскую и Одесскую область.

«Республика занимает узкую полосу земли между Молдавией и Украиной. В самом широком месте ширина её не более 30 км, в самом узком – до 3 км, а в среднем – 10-12 км. Совершенно несложно несколькими ударами с украинской территории разрезать её на несколько участков, а затем зачистить по отдельности. При этом на Молдавию (Румынию) можно возложить лишь блокирующие функции. Кстати, совершенно не исключаю, что наша повышенная сговорчивость по зерновой сделке в первую очередь обусловлена именно приднестровским фактором. Очевидно, что пока мы не возьмём под свой контроль Николаевскую и Одесскую области, ситуация по Приднестровью будет висеть на волоске», – написал Баранчик в своем тг-канале.