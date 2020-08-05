05.08.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Россия, Скандал
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Судьба российских заложников в Белоруссии: Лукашенко оставил пространство для торгов


Пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала уклончивую формулировку относительно перспектив выдачи Украине ранее задержанных в Белоруссии российских граждан, которых Минск обвиняет в подготовке беспорядков перед президентскими выборами, а Киев – в терроризме из-за участия в войне на стороне республик Донбасса.

По итогам переговоров Лукашенко с Владимиром Зеленским белорусская сторона опубликовала следующее сообщение: «Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений».

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Таким образом, похоже, Лукашенко решил сохранить пространство для маневра. Ранее в прессе уже появлялись версии, что судьба арестованных россиян может быть использована Минском в рамках торгов по новым скидкам на нефть и газ.

Тем временем, инцидент прокомментировал экс-президент России Дмитрий Медведев, подчеркнув, что у политики Лукашенко будут «печальные последствия».

«Невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой несложной политической технологии. Вылепить образ врага и про помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синем пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия у этого будут печальные», – предупредил Медведев.

 


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