09.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Конфликт, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Сербия, Скандал, США, Сюжет дня
Просмотров:

Судьба сербского майдана зависит исключительно от Вучича


Беспорядки в Белграде происходят в соответствии с перспективным американским планом по дестабилизации Сербии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У них бюджеты выделены, и они осваиваются в бюрократическом режиме, независимо от того, что происходит в самих США. Гранты запланированы на несколько лет, и жулики их отрабатывают. Там не происходит ничего спонтанного. Это как в астрономии: звезда погасла, а свет от нее идет 300 тысяч лет.

Так и здесь, Америки уже нет, она разваливается на части, а «цветные революции» кто-то устраивает», – сказал Матвейчев.

При этом он считает, что американские планы бесславно провалятся, если сербские власти проявят твердость.


«Цветные революции превращаются в революции только тогда, когда власть проявляет слабость. Если сербская власть будет действовать так же, как Трамп – писать в «Твитттер» «давайте жить дружно», то бунт может превратиться в революцию.

А если власть, как положено, применит силу, тем более, что в условиях ковида митинги вообще запрещены, то будет полный порядок, а американское влияние уменьшится», – резюмировал профессор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть