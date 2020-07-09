Судьба сербского майдана зависит исключительно от Вучича

09.07.2020, Москва, Елена Острякова

Беспорядки в Белграде происходят в соответствии с перспективным американским планом по дестабилизации Сербии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

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«У них бюджеты выделены, и они осваиваются в бюрократическом режиме, независимо от того, что происходит в самих США. Гранты запланированы на несколько лет, и жулики их отрабатывают. Там не происходит ничего спонтанного. Это как в астрономии: звезда погасла, а свет от нее идет 300 тысяч лет.

Так и здесь, Америки уже нет, она разваливается на части, а «цветные революции» кто-то устраивает», – сказал Матвейчев.

При этом он считает, что американские планы бесславно провалятся, если сербские власти проявят твердость.

«Цветные революции превращаются в революции только тогда, когда власть проявляет слабость. Если сербская власть будет действовать так же, как Трамп – писать в «Твитттер» «давайте жить дружно», то бунт может превратиться в революцию.

А если власть, как положено, применит силу, тем более, что в условиях ковида митинги вообще запрещены, то будет полный порядок, а американское влияние уменьшится», – резюмировал профессор.