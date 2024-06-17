Судьба Севастополя подвисла в воздухе без освобождения Одессы и Николаева

Без освобождения Одессы и Николаева вопрос воссоздания Таврической губернии повис в воздухе, как и судьба Севастополя в качестве базы военно-морского флота.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Понятно, что Северное Причерноморье и Азовское создадут какой-то единый хозяйственный кластер, который, возможно, потребует каких-то определённых решений с точки зрения регионалистики. Я считаю, что создание какого-то округа выглядит правильным с точки зрения экономики, потому что тогда экономика может быть более рационально устроена. Но это мои предположения, надо анализом заниматься. Мне кажется, сейчас основная проблема, и я всегда об этом говорю, что мы не до конца понимаем, что будет завтра, куда двигаться, как быть. Что означает флот в наше время, что означает военная база, Чёрное море – это очень сложные стратегические вопросы, на которые, кроме нас, никто не ответит. Начать с того, что удобная бухта для XVIII века и даже первой половины XIX, это совершенно не то, что удобная бухта для флота XXI века и того, каким должен быть флот», – подчеркнул ученый.

По его словам, больше всего наших геополитических противников сейчас волнует создание «южного коридора», который протянется в Иран и дальше. При этом, в центре внимания оказывается Каспийское море.

«Мы должны все-таки анализировать ситуацию, а не только говорить о достойном прошлом. Те люди, которые создавали это прошлое, они жили своим настоящим и будущем, и их стратегическая задача была иная – Севастополь был базой для взятия Константинополя. И на протяжении всего XIX века Российская империя пыталась решить эту проблему, и ей почти удалось в 1916 году, и, может быть, отчасти в Ялте в 1945-м. И сейчас мы не можем это решить даже через энергетический хаб в Стамбуле», – указал Тихонов.