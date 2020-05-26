26.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Газ, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Судьба «Северного потока-2» не вызывает беспокойства – постпред РФ при ЕС


Компания «Газпром» в состоянии самостоятельно достроить оставшиеся километры трубопровода «Северный поток-2».

Об этом на пресс-конференции заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «Северного потока-2», то, как вы знаете, что он почти достроен, что в результате американских рестрикций швейцарская компания «Allseas», которая занималась на этом последнем участке прокладкой труб, прервала свою деятельность по этому проекту, и осталось там несколько процентов протяжённости газопровода достроить.

Что вполне может быть сделано силами «Газпрома» и силами РФ. Так что судьба самого проекта «Северный поток-2», я думаю, особо беспокоить не должна», – заявил Чижов.

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