Судьба «Северного потока-2» зависит от Тихановской

02.10.2020, Москва, Елена Острякова

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с бывшей кандидаткой в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Берлине во вторник, 6 октября.

Об этом сообщили сегодня в немецком правительстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В центре внимания будет ситуация в Беларуси после президентских выборов», — сообщила заместитель официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

Накануне канцлер высказалась по ситуации в Белоруссии в эфире «Дойче Велли», но не стала называть Тихановскую ни «избранным президентом», ни «национальным лидером».

«Мы не признаем выборов Александра Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока или Запада. Мы осуждаем то, что происходит там каждый день – нарушение демократических принципов и насилие против оппозиции. Я встречусь с представительницей оппозиции госпожой Тихановской», – сказала Меркель, выразив «восхищение мужеством белорусских женщин».

Политолог Марат Баширов полагает, что встреча с Тихановской – это плата, которую согласна заплатить Меркель за достройку газопровода «Северный поток-2».

«Меркель готова встречаться с кем угодно, с Навальным, с Тихановской лишь бы достроить «Северный поток-2». Каждая встреча рисует ей имидж сторонника развития демократии и защиты прав человека. И тихой сапой снимать вопросы по СП-2», – написал Баширов в своем телеграм-канале.

Его оптимизма не разделяет другой политолог Евгений Минченко.

«США лоббируют полный отказ от строительства «Северного потока – 2», и общественное мнение в Германии стало меняться после истории с Алексеем Навальным. Весомым фактором могла бы стать четкая позиция федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и ее поддержка строительства газопровода. Но сегодня она всё чаще делает заявления о якобы отравлении блогера, тогда как ранее могла прямо выступать с комментариями в поддержку СП-2… Ситуация динамично меняется, и нельзя быть уверенным, что позиция канцлера ФРГ не поменялась», – считает Минченко.