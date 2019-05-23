Судьба соглашения по Карабаху решится в течение двух дней – армянский аналитик

13.11.2020, Москва, Олег Кравцов

ремьер-министр Армении Никол Пашинян не желает признавать свою вину за фактическую капитуляцию перед Азербайджаном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил армянский политический аналитик Айк Халатян.

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«Ситуация для Пашиняна сложилась очень тяжелая. Подавляющая часть армянского общества разочарована в нем и считает сделку с Азербайджаном позорной и предательской. Но он не собирается уходить. По крайней мере, ни в одном из его заявлений не было ни слова о планах уйти из большой политики или хотя бы провести в ближайшем будущем внеочередные выборы.

Хотя человек, подписавший фактически капитуляцию, обязан взять на себя полную политическую ответственность за это поражение. Вместо этого Пашинян обвиняет в поражении всех кроме себя», – говорит эксперт.

Он не исключает, что армяне могут и не вывести свои войска из трех районов, несмотря на подписанное соглашение.

«Выполнение подписанного Пашиняном соглашения будет зависеть от ближайших двух дней. Если произойдет смена власти, могут быть предприняты какие-то шаги, которые приведут к изменению ситуации и отказу выводить войска из трёх районов. Но даже если сейчас Пашинян устоит, не думаю, что он останется у власти до очередных парламентских выборов», – резюмировал Халатян.

Напомним, что согласно подписанному при посредничестве Москвы соглашению между Баку и Ереваном, Азербайджан получает контроль за семью районами, которые с 1990-х годов находились под контролем Нагорного Карабаха. До 15 ноября Баку получит Кельбаджарский, 20 ноября – Агдамский, а 1 декабря – Лачинский район.

Кроме того, между противоборствующими сторонами встала российская бригада, ранее принуждавшая Грузию к миру. При этом статус Нагорного Карабаха в соглашении не оговаривался.