11.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Россия, США
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Судьба США в руках Навального


Президент США встретится с оппозиционным российским блогером Алексеем Навальным в конце октября.

Такой прогноз в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сделал политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп должен окончательно доказать и убедить американский народ, что он никак не связан с Кремлем и не является «щенком Путина», как назвал его Джозеф Байден во время первых скандальных дебатов между ними. Поэтому должен встретиться в Белом доме, в Вашингтоне с Алексеем Навальным за несколько дней до выборов 3 ноября. По моим подсчетам, судя по темпам восстановления Алексея Анатольевича, через пару недель г-н Навальный уже будет готов к трансатлантического перелету», – сказал Белковский.

По его мнению, такая встреча не только добавит Трампу голосов на выборах, но и укрепит статус Навального как «единого и безальтернативного лидера российской оппозиции».

«Впрочем, перебить эту ситуацию демократы тоже могут. Для этого надо, чтобы Джозеф Байден срочно прибыл к Навальному прямо в Берлин. Тогда он сорвет встречу Трампа с Навальным, а заодно покажет, что он в прекрасной физической форме, раз он может быстро добраться до Берлина», – сказал Белковский.

При этом он иронизирует на счет мыслительных способностей кандидата американских демократов.


«Сейчас с учетом определенных когнитивных проблем Джозефа Байдена очень важно, чтобы он не перепутал Навального со Светланой Тихановской, потому что она тоже молодой оппозиционный лидер из страны, близкой к России. За этим помощники Байдена и германские руководители должны тщательно проследить. Тем более, что встречаться будут, скорее всего, в масках. Тем легче для Байдена перепутать Навального с Тихановской. Вот этого надо обязательно избежать», – сказал Белковский.

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