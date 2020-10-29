«Судьба украинских рынков печальна». Экономисты призывают избавляться от гривны

29.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В следующем году украинская национальная валюта может уйти в пике, рынки ждут потрясения, а бюджет страны развалится уже в первом квартале, если правительство уже сейчас не начнет переговоры о реструктуризации госдолга.

Об этом на своей странице в Facebook пишет директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, новые кредиты не спасают украинскую экономику и уже в следующем году курс может перевалить за 29-30 гривен за доллар.

«Судьба украинских рынков печальна, впереди нас ждут еще большие потрясения, а учитывая тревожные макроэкономические показатели, правительству не следует оттягивать начало переговоров о реструктуризации госдолга. Иначе уже в I квартале 2021 года госбюджет начнет разваливаться.

Кредит Международного валютного фонда нас не спасет, а регионы продолжат просить и просить у Киева денег. Печатный станок включен и работает. И все только и требуют размещать, размещать и размещать ОВГЗ, чтобы увеличивая гривневый долг, хоть как-то выполнять социальные обязательства. Всё вышеперечисленное в следующем 2021 году толкнет гривну еще ниже. И мы легко сможем покатиться в путешествие на машине времени в 2015-2016 годы: курс доллара США превысит 29 гривен.

А вот если «американец» улетит за уровень в 30 гривен, то тогда инфляционный фон может измениться довольно сильно», – заявил Гончаров.

Он призвал украинцев хранить деньги в иностранной валюте – именно так делают уже и украинские политики.

«Так сегодня поступают крупные чиновники и политики. Видимо, они знают или предчувствуют то, чего остальные украинцы не знают или о чем в преддверии потрясений следующего 2021 года еще не догадываются», – резюмировал эксперт.