Судьба украинского конфликта решится до конца осени – киевский эксперт

Ответ на вопрос, будет ли война на Украине продолжаться и переходить в конфликт высокой интенсивности, или дело пойдет к заморозке, будет известен этой осенью.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, на нынешней Генассамблее ООН и после нее проходят переговоры и встречи, на которых решается, принимать ли украинское требование к разрешению конфликта и давать ли ей очередной шанс на наступление.

«Сама по себе, будет ли война перерастать в конфликт высокой интенсивности, что я сказал, как военные планируют, или будет принято политическое решение и война будет переходить в конфликт низкой интенсивности, принимается сейчас. То есть, сейчас на сессии Генеральной ассамблеи ООН, потом идут переговоры в разных группах, опять же, на геополитическом уровне. Этот вопрос будет решен до конца ноября. То есть, точка бифуркации – или война идет на замораживание, или война идет на конфликт высокой интенсивности, продолжается… Если страны Глобального Юга не поддержат 10 принципов президента Зеленского, все, что говорит об освобождении территории на 91-й год, если не поддержат, пойдет по линии деэскалации. Если они нейтрально посмотрят, то дадут последний шанс Украине зимой-весной. Если вообще они не обратят внимание, то война будет продолжаться уже до выборов в Соединенных Штатах Америки, в зависимости от результатов, как там пройдет», – считает Стариков.