Судьба Украины решается на русском языке! – ВСУшник призвал галичан набивать карманы деньгами

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Украинцы подсознательно тянутся к богачам и чиновникам, а это, как правило, русскоязычные люди. Поэтому украиноязычным необходимо срочно обзаводиться деньгами и богатствами.

Об этом на канале «Галичина» заявил ивано-франковский общественный деятель, военнослужащий ВСУ Виталий Перевизнык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ответ на вопрос, почему большинство людей говорит на русском языке – во-первых, ему в быту никто не запрещает, это можно. А, во-вторых, смотрите, когда никого не видно и когда нет микрофонов, судьбу Украины решают на русском языке пока что. У нас большие люди, которые влияют на экономику, на то, что нам надо делать на Украине, бизнес – говорит на русском языке за кадром. В кадре кое-кто говорит по-украински. То есть у нас судьба Украины решается на русском языке. Поэтому те люди, они так считают, как в бюллетени на выбор есть учитель, врач, поэт, писатель и бизнесмен так называемый. Никто не знает, откуда он взялся, и люди голосуют за него. Люди льнут всегда к богатым. И тот богатый, они знают, что у него есть деньги, и много где по Украине эти богатые – говорят по-русски», – рассуждал Перевизнык.

«Поэтому для того, чтобы украинский был доминирующий – этого преподаватели не сделают, это должны быть украинские богатеи, которые говорят на украинском языке. Люди подсознательно льнут к богатым и берут с них пример», – добавил галичанский деятель.