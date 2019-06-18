Судьба Украины решится без участия Киева

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские представители выступают сторонними наблюдателями на переговорах о судьбе своей страны, где все решают Россия и другие мировые страны.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украина несубъектна потому, что с самого начала кризиса на Донбассе передала права по принятию решений коллективному Западу.

«Украина изначально передала полномочия по ведению переговоров Западу обобщенному. Берлину – сейчас, немножко в Париж уходит и Соединенным Штатам.

Даже сейчас все наши патриоты и «зеленщики» говорят, что не надо один на один встречаться, надо встречаться – втроем, вчетвером.

Послушайте, переговоры в «Нормандском формате» и, вообще, в любом формате, где есть еще кто-то, – это переговоры между США и Россией в присутствии украинского президента… Францией и Германией с Россией в присутствии украинского президента.

С точки зрения Запада и России, мнение Украины Запад не спрашивает, потому что мы полностью передали им полномочия вести от нашего имени переговоры», – заявил Джангиров.