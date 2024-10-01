Судьба Украины решится в октябре на встрече в Рамштайне – эксперт

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Судьба Украины окончательно решится на встрече высокого уровня в Рамштайне, которая состоится в октябре. На ней США попытаются переложить груз финансирования Украины на своих европейских партнеров, но не факт, что они смогут потянуть эту ношу из-за проблем в своих экономиках.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как раз на этой встрече будет решаться судьба Украины, без преувеличения, поскольку явно заметно стремление Соединенных Штатов переложить часть бремени поддержки Украины на своих европейских партнеров. Но готовы ли партнеры к этому?.. Да, Бундестаг проголосовал за увеличение на 400 миллионов евро поддержки Украины, но в масштабах потребности войны – это капля в море. В мирное время это действительно была бы очень весомая сумма… Но война – это бездонная бочка, в которой сжигаются колоссальные ресурсы», – отметил он.

«Тут вопрос в том, готова ли Германия взвалить эту ношу? Одно дело – времена Меркель, когда был стомиллиардный профицит бюджета, а сегодня федеральный бюджет на грани дефицита. Фактически Германия на пороге экономической рецессии – слишком дорого обошлось повышение цен на энергоносители, отказ от российского газа, эксперименты с зеленой энергетикой. Фактически в Германии происходит деиндустриализация», – заключил Золотарев.