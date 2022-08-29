Судьба Украины уже предрешена – Ищенко

29.08.2022  18:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Финансы, Экономика коллапса
Новости Украины

Судьба Украины как государства уже решена, вопрос в том, какой геополитический расклад будет после этого, и решится ли Россия на дальнейшую конфронтацию с Западом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судьба Украины как государства уже решена, вопрос в том, какой геополитический расклад будет после...

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По мнению Ищенко, все зависит от ресурсной готовности Запада и Российской Федерации.

«Военное дело во многом связано с ресурсным обеспечением. Если вы знаете возможности ресурсного обеспечения, – вы заранее знаете результат. Мы до сих пор не знаем территориально-политический результат украинской кампании, но мы понимаем, что Украина будет разгромлена. Мы предполагаем, что она должна быть уничтожена, но мы не знаем, какое решение будет принято российским руководством, потому что, опять-таки, мы не знаем, какая будет в этот момент геополитическая расстановка сил.

Решится ли российское руководство на повышение ставок и на дальнейшее противостояние или оно решит, что лучше удовлетвориться малым, но получить какую-то передышку… Мы не знаем, какой будет конкретный политико-дипломатический результат этой войны, но мы точно знаем, что Украина будет разгромлена и, скорее всего, ликвидирована», – заявил Ищенко.

Эксперт при этом считает, что Запад уже ресурсно проигрывает России.

«Если не по срокам, то по формату, ожидаемо Россия выигрывает, Украина проигрывает, проигрывает Запад. До начала СВО ожидалось, что Украина будет быстрее проигрывать на полях сражения, а Запад будет медленнее проигрывать в экономическом плане, но получилось наоборот, но это даже к лучшему, с моей точки зрения, что Запад быстрее проигрывает экономически, а Украина дольше воюет, хоть большее количество падет смертью храбрых», – заключил он.

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