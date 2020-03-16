Судьба военных объектов: Начнет ли Лукашенко «торговать дружбой с русскими»

16.03.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Белоруссии не рискнут расторгнуть соглашения о работе двух российских военных объектов, но попытаются использовать срок до продления договора для шантажа Кремля.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговоры ведутся. В Белоруссии сейчас разгоняется тема: нам не нужно российского военного присутствия. Мол, «если что, по нам ударят», – напомнил Трухан.

Эксперт считает, что российские военные объекты, напротив, гарантируют безопасность для Белоруссии. «Это вам эти объекты полезны, потому что, если они там есть, наши будут их прикрывать. Это наоборот гарантия ненападения на вашу территорию, суверенную по все гланды», – сказал Трухан.

Он напомнил, что в 1995 году, когда заключалось соглашение о размещении российских военных объектов в Белоруссии, был списан ее долг за энергоносители.

«Беларусь по этому договору получает массу критически важной для обороны информации. Она получает всю информацию по воздушному и космическому пространству. Вся информация, которую мы собираем о Земном Шаре с помощью загоризонтных РЛС, систем космического слежения и так далее, бесплатно предоставляется Белоруссии. У них ее просто не будет», – сказал Трухан.

Кроме того, напомнил эксперт, после заключения соглашения белорусские военные получили возможность бесплатно использовать российские полигоны.

«Где они будут учить своих зенитчиков стрелять? Полигон, на котором возможно обучение зенитно-ракетных войск, – довольно сложная штука. Она очень большая. Ее на территории Белоруссии разместить негде. А людей нужно тренировать постоянно с учетом того, что в Белоруссии армия призывная. С имитаторами ты много не навоюешь. Нужны полигонные стрельбы», – сказал Трухан.

Российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский еще в феврале утверждал, что Александр Лукашенко согласовал свои планы по шантажу России с госсекретарем США Майком Помпео в ходе его визита в Минск.

«Когда 1 февраля государственный секретарь Майк Помпео прибыл в Минск, то естественно Александр Гргорьевич не преминул обсудить с ним вопрос о возможном закрытии российской радиолокационной станции «Волга». Это важнейшая часть российской системы предупреждения о ракетном нападении. Я думаю, что Лукашенко не будет закрывать станцию «Волга», но попугать Россию этим делом он может. Соглашение 1995 года себя изжило, и можно фантазировать сколько угодно», – сказал Белковский.

Здесь стоит вспомнить заявления Александра Лукашенко, сделанные еще в 1996 году, о том, что США обещали ему 10 млрд долларов за уничтожение одного из объектов.

«Только за уничтожение ганцивечской станции, которую строит Россия в Брестской области, Беларуси были обещаны 10 миллиардов долларов. Заявление мое было немедленное и однозначное: я дружбой с русскими не торгую», – сказал тогда белорусский президент.

Соглашения между правительствами России и Белоруссии об использовании 43-й узла связи ВМФ России «Вилейка» и РЛС «Волга», расположенной чуть севернее Ганцевичей, были заключены в 1995 году, а ратифицированы в 1996-м. Срок пребывания этих объектов заканчивается в 2021 году, а перезаключить соглашения нужно не позднее мая 2020-го.

Оба объекта не имеют статуса военной базы и охраняются белорусскими военнослужащими (либо военизированной охраной). На первом максимальная численность персонала 1200 человек (с гражданскими), на втором – 250.

Радиостанция сверхдлинноволнового диапазона в Вилейке используется для обеспечения связи в Северной Атлантике и в Северном море, для связи с глубоко погруженными подводными лодками и надводными кораблями, для передачи сигналов боевого управления на применение сил и средств.

Станция дальнего обнаружения пусков ракет (Отдельный радиотехнический узел, ОРТУ) в городке Ганцевичи (Брестская область) выполняет задачи по обнаружению баллистических ракет, космических объектов и контролю над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.